Лавров во время встречи с талибами напомнил о важности соблюдения прав и свобод афганцев

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве встречу с делегацией «Талибана»*, они обсудили соблюдение прав и свобод граждан Афганистана.
Лавров во время встречи с талибами напомнил о важности соблюдения прав и свобод афганцев
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Поддержка народных масс, разумеется, связана с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан. Мы подробно об этом говорили с делегацией движения талибов только что, перед открытием встречи», — сказал Лавров в начале третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану.

Также во время встречи российский министр призвал талибов препятствовать использованию территории Афганистана как плацдарма для действий против соседних стран.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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