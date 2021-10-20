Лавров во время встречи с талибами напомнил о важности соблюдения прав и свобод афганцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве встречу с делегацией «Талибана»*, они обсудили соблюдение прав и свобод граждан Афганистана.

«Поддержка народных масс, разумеется, связана с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан. Мы подробно об этом говорили с делегацией движения талибов только что, перед открытием встречи», — сказал Лавров в начале третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану.

Также во время встречи российский министр призвал талибов препятствовать использованию территории Афганистана как плацдарма для действий против соседних стран.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.