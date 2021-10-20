Лавров призвал талибов препятствовать использованию Афганистана для действий против других стран
- AP
«Мы призываем движение талибов... строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего, конечно, против непосредственных соседей Афганистана», — сказал глава российского МИД.
Ранее сообщалось, что Лавров проводит встречу с делегацией радикального движения «Талибан» перед началом заседания по Афганистану в московском формате.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.