Лавров призвал талибов препятствовать использованию Афганистана для действий против других стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва призывает движение талибов* препятствовать использованию территории Афганистана как плацдарма для действий против соседних стран.

«Мы призываем движение талибов... строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего, конечно, против непосредственных соседей Афганистана», — сказал глава российского МИД.

Ранее сообщалось, что Лавров проводит встречу с делегацией радикального движения «Талибан» перед началом заседания по Афганистану в московском формате.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.