Политолог Брутер прокомментировал заявление британского генерала об «угрозе» в виде России

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Анастасия Белоусова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление начальника штаба обороны Великобритании генерала Николаса Картера о том, что Россия является «серьёзной угрозой» для страны.
Политолог Брутер прокомментировал заявление британского генерала об «угрозе» в виде России
  • AP

«Россия и Китай никакой угрозой не являются, потому что не собираются Западу угрожать... Что касается агрессивной риторики и приближения военной инфраструктуры — всего этого нет. Это они угрожают России и Китаю», — считает политолог.

По его мнению, Россия и Китай не согласны с Великобританией по ряду вопросов мировой политики.

«Вопрос только в том, что никто не обещал, что мы с ними будем соглашаться. Что касается их, то мы не принуждаем быть согласными с Россией», — заключил Брутер.

Он подчеркнул, что Россия со своей стороны призывает «спокойно решать все вопросы».

Ранее начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что Россия является «серьёзной угрозой» для страны.

По его словам, Китай является для Британии «хроническим системным вызовом».

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