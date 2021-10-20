РИА Новости: ФБР завершило обыск в доме родственников Дерипаски в Нью-Йорке

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США после проведения обыска покинули дом, который может иметь отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что из дома были вынесены многочисленные коробки и чемоданы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР в Нью-Йорке выносят коробки из дома, который может иметь отношение к Олегу Дерипаске.