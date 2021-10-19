РИА Новости: сотрудники ФБР выносят коробки из дома родственников Дерипаски в Нью-Йорке
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Ранее корреспондент агентства сообщил, что территорию в районе дома 12 по улице Гэй-стрит покинул большой фургон, его сопровождали машины с мигалками, а сама улица перекрыта.
«Что именно в коробках — разглядеть не получается», — сообщает агентство.
При этом часть агентов ФБР уже покинули особняк родственников бизнесмена в Вашингтоне.
19 октября американские СМИ сообщили, что в дом, который якобы принадлежит Дерипаске, пришли агенты ФБР.
Позднее представитель бизнесмена Лариса Беляева подтвердила, что бюро действительно проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам российского предпринимателя Олега Дерипаски, они проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.
Она подчеркнула, что дома расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, а сам Олег Дерипаска их собственником не является.