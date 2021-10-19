NBC: агенты ФБР пришли в дом Олега Дерипаски в Вашингтоне
- РИА Новости
«Во вторник агенты ФБР собрались в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне (округ Колумбия), подтвердил NBC представитель ведомства», — говорится в сообщении телеканала.
Как пишет РИА Новости, в ФБР отказались прокомментировать агентству сообщения об обыске в доме бизнесмена.
В июне суд в США отказал Олегу Дерипаске в иске с требованием отменить введённые против него американские санкции. Судья удовлетворил ходатайство ответчиков в лице американского Минфина и закрыл дело.
В 2020 году газета Financial Times опубликовала статью, к которой приложила скан документа управления по контролю за иностранными активами Минфина США, в котором приводятся основания, на которых правительство ввело в 2018 году санкции в отношении бизнесмена.
Сам Дерипаска при этом заявил о голословности утверждения о том, что он якобы отмывал деньги.
Он назвал дело против него нарушением прав человека и попыткой использовать юридическую систему США в политических целях.