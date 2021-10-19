NBC: агенты ФБР пришли в дом Олега Дерипаски в Вашингтоне

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В дом российского предпринимателя Олега Дерипаски в Соединённых Штатах пришли агенты Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает NBC.
NBC: агенты ФБР пришли в дом Олега Дерипаски в Вашингтоне
  • РИА Новости

«Во вторник агенты ФБР собрались в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне (округ Колумбия), подтвердил NBC представитель ведомства», — говорится в сообщении телеканала.

Как пишет РИА Новости, в ФБР отказались прокомментировать агентству сообщения об обыске в доме бизнесмена.

В июне суд в США отказал Олегу Дерипаске в иске с требованием отменить введённые против него американские санкции. Судья удовлетворил ходатайство ответчиков в лице американского Минфина и закрыл дело.

В 2020 году газета Financial Times опубликовала статью, к которой приложила скан документа управления по контролю за иностранными активами Минфина США, в котором приводятся основания, на которых правительство ввело в 2018 году санкции в отношении бизнесмена.

Сам Дерипаска при этом заявил о голословности утверждения о том, что он якобы отмывал деньги.

Он назвал дело против него нарушением прав человека и попыткой использовать юридическую систему США в политических целях.

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