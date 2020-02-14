Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег

Российский предприниматель Олег Дерипаска назвал голословными утверждения о том, что он якобы отмывал деньги.

Ранее Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски. Как отмечается, в документе приводятся основания, на которых OFAC ввело в 2018 году санкции против бизнесмена.

«Любой, кто возьмёт на себя труд прочитать письмо OFAC, увидит, что оно состоит из голословных обвинений и полного бреда. Это просто слухи и сплетни, приведённые без единого доказательства, — их отклонил бы любой суд в мире», — заявил Дерипаска РИА Новости через своего представителя.

Он назвал дело против него нарушением прав человека и попыткой использовать юридическую систему США в политических целях.

«Над их обвинениями можно было бы посмеяться, если бы эта атака не ставила на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всём мире», — сказал он.

В мае 2019 года команда юристов Олега Дерипаски ответила Министерству финансов США на публикацию списка материалов, которые послужили основанием для включения российского бизнесмена в санкционный список Соединённых Штатов.

Адвокаты предпринимателя назвали «доказательную записку» управления по контролю за иностранными активами Минфина США по поводу введённых против бизнесмена санкций возмутительной и наполненной фактическими неточностями. По их словам, американские чиновники «занялись личной местью» с целью разрушить жизнь и бизнес Дерипаски. Саму записку с перечнем материалов, которые послужили основанием для решения американского казначейства, 28 мая опубликовал суд округа Колумбия. Ранее Дерипаска подал в суд на Минфин США за необоснованное включение в санкционный список.