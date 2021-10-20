РИА Новости: ФБР покинуло улицу с домом родственников Дерипаски в Нью-Йорке
Сотрудники Федерального бюро расследований покинули улицу Гэй-стрит в Нью-Йорке, где находится дом, предположительно имеющий отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, сообщает РИА Новости.
- AP
- © Manuel Balce Ceneta
Отмечается, что дверь дома на данный момент заперта.
Движение по улице Гэй-стрит возобновлено.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР в Нью-Йорке выносят коробки из дома, который может иметь отношение к Олегу Дерипаске.
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