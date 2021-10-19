В США прокомментировали запуск баллистической ракеты КНДР

Спецпредставитель США по КНДР Сун Ким заявил, что американская сторона осуждает запуск баллистической ракеты Северной Кореей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа США.

«Спецпредставитель Ким подчеркнул, что США осуждают запуск КНДР 19 октября баллистической ракеты, который нарушает многочисленные резолюции СБ ООН, и призвал КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и участвовать в постоянном и субстантивном диалоге», — говорится в заявлении.

Ранее комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также сообщил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.