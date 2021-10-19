В США прокомментировали запуск баллистической ракеты КНДР
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа США.
«Спецпредставитель Ким подчеркнул, что США осуждают запуск КНДР 19 октября баллистической ракеты, который нарушает многочисленные резолюции СБ ООН, и призвал КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и участвовать в постоянном и субстантивном диалоге», — говорится в заявлении.
Ранее комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида также сообщил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.