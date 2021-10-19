Лавров заявил об игнорировании Москвы со стороны НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал игнорирование со стороны НАТО предложений Москвы. По его словам, в стране всегда были готовы к переговорам с альянсом.

Он привёл в пример инициативу Москвы двухлетней давности, когда начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов предложил договориться об отводе учений на определённое расстояние от линии соприкосновения между Россией и НАТО, а также о минимальных дистанциях, которые не должны нарушаться боевыми самолётами и боевыми кораблями.

«Просто стена молчания. И когда, скажем, министр иностранных дел Германии (сегодня слышал) сказал, что своим шагом Россия показывает, что она не готова к переговорам... Вот я только что вам сказал, как мы были готовы к переговорам и как НАТО нас просто игнорирует вот уже не один год», — завил Лавров.

RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода Лаврова.

Ранее стало известно, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Россия также приостановила работу своего постпредства при НАТО.

Это произошло после того, как в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.