Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили ситуацию в Афганистане.
Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры также обменялись мнениями по итогам рассмотрения ситуации в Афганистане на недавней видеоконференции «двадцатки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что российской и итальянской сторонами также был затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области.

Ранее Путин заявил, что ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, есть риски для Центральной Азии и всего пространства СНГ.

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