Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили ситуацию в Афганистане.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры также обменялись мнениями по итогам рассмотрения ситуации в Афганистане на недавней видеоконференции «двадцатки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что российской и итальянской сторонами также был затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области.

Ранее Путин заявил, что ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, есть риски для Центральной Азии и всего пространства СНГ.