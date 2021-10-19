Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Лидеры также обменялись мнениями по итогам рассмотрения ситуации в Афганистане на недавней видеоконференции «двадцатки», — говорится в заявлении.
Отмечается, что российской и итальянской сторонами также был затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области.
Ранее Путин заявил, что ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, есть риски для Центральной Азии и всего пространства СНГ.