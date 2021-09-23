Россия и США по линии спецслужб обмениваются данными по ситуации в Афганистане

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что Москва по линии разведки обменивается данными с Вашингтоном по ситуации в Афганистане, в том числе в целях противодействия террористической угрозе.

«Да, обменивается. Мы обмениваемся с коллегами из разных разведывательных организаций информацией, оперативной, которая касается вопросов в борьбе с международным терроризмом, в том числе и исходящих угроз с территории Афганистана», — приводит ТАСС слова Нарышкина.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что вопрос о представительстве движения «Талибан»* в ООН предстоит решать в соответствии с правилами всемирной организации.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.