Россия и США по линии спецслужб обмениваются данными по ситуации в Афганистане

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что Москва по линии разведки обменивается данными с Вашингтоном по ситуации в Афганистане, в том числе в целях противодействия террористической угрозе.
Россия и США по линии спецслужб обмениваются данными по ситуации в Афганистане
  • Reuters

«Да, обменивается. Мы обмениваемся с коллегами из разных разведывательных организаций информацией, оперативной, которая касается вопросов в борьбе с международным терроризмом, в том числе и исходящих угроз с территории Афганистана», — приводит ТАСС слова Нарышкина.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что вопрос о представительстве движения «Талибан»* в ООН предстоит решать в соответствии с правилами всемирной организации.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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