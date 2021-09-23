В МИД России высказались о представительстве талибов в ООН

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Вопрос о представительстве движения «Талибан»* в ООН предстоит решать в соответствии с правилами всемирной организации, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
В МИД России высказались о представительстве талибов в ООН
  • Reuters

«Вопрос этот очень сложный. В ООН есть свои правила, которые определяют, кто представляет страну официальным образом. Этот вопрос ещё предстоит решить», — цитирует ТАСС Вершинина.

По его словам, главным вопросом является координация действий международного сообщества по ситуации в Афганистане, особенно гуманитарной составляющей.

Ранее представитель Госдепа США заявила, что решение вопроса о представительстве «Талибана» в ООН будет требовать определённого времени.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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