В МИД России высказались о представительстве талибов в ООН
- Reuters
«Вопрос этот очень сложный. В ООН есть свои правила, которые определяют, кто представляет страну официальным образом. Этот вопрос ещё предстоит решить», — цитирует ТАСС Вершинина.
По его словам, главным вопросом является координация действий международного сообщества по ситуации в Афганистане, особенно гуманитарной составляющей.
Ранее представитель Госдепа США заявила, что решение вопроса о представительстве «Талибана» в ООН будет требовать определённого времени.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.