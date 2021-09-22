В Госдепе высказались о представительстве талибов в ООН
- Reuters
«Что касается афганского запроса по аккредитации, то [в ООН] существует аккредитационный комитет», — цитирует ТАСС слова представителя на брифинге, посвящённом участию США в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Она отметила, что США состоят в комитете, но для принятия решения потребуется время.
Ранее движение «Талибан» обратилось в ООН и выразило намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.