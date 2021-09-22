В Госдепе высказались о представительстве талибов в ООН

Короткая ссылка
Решение вопроса о представительстве движения «Талибан»* в ООН будет требовать определённого времени, заявила представитель Госдепа США.
В Госдепе высказались о представительстве талибов в ООН
  • Reuters

«Что касается афганского запроса по аккредитации, то [в ООН] существует аккредитационный комитет», — цитирует ТАСС слова представителя на брифинге, посвящённом участию США в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Она отметила, что США состоят в комитете, но для принятия решения потребуется время.

Ранее движение «Талибан» обратилось в ООН и выразило намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить