В Японии намерены наращивать оборону после ракетных пусков КНДР

Короткая ссылка
Власти Японии осудили ракетные пуски КНДР и заявили о намерении наращивать оборону страны.
В Японии намерены наращивать оборону после ракетных пусков КНДР
  • © AP Photo/Ahn Young-joon

«Мы решительно осуждаем ракетные пуски Северной Кореи. Они являются нарушением положений резолюций СБ ООН», — цитирует РИА Новости премьер-министра страны Фумио Кисиду.

Он добавил, что власти «намерены продолжать значительно наращивать оборонительные возможности страны для защиты территории, акватории, жителей и воздушного пространства Японии».

Кисида также заявил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.

Американские военные ранее осудили ракетные пуски Северной Кореи и призвали КНДР воздерживаться от любых дальнейших дестабилизирующих действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить