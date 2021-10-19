В Японии намерены наращивать оборону после ракетных пусков КНДР
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«Мы решительно осуждаем ракетные пуски Северной Кореи. Они являются нарушением положений резолюций СБ ООН», — цитирует РИА Новости премьер-министра страны Фумио Кисиду.
Он добавил, что власти «намерены продолжать значительно наращивать оборонительные возможности страны для защиты территории, акватории, жителей и воздушного пространства Японии».
Кисида также заявил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.
Американские военные ранее осудили ракетные пуски Северной Кореи и призвали КНДР воздерживаться от любых дальнейших дестабилизирующих действий.