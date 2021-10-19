Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет

Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с осуществлённым запуском двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщил заместитель генсека кабмина Ёсихико Исодзаки.