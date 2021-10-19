Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет
«По дипломатическим каналам через посольство в Пекине был направлен протест», — цитирует РИА Новости Исодзаки.
Ранее появилась информация, что Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.
Позднее комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида также заявил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.