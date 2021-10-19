В Госдепе заявили о стремлении к возобновлению диалога с Северной Кореей

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Власти США стремятся к диалогу с КНДР и открыты для проведения встречи без предварительных условий. Об этом заявил спецпредставитель США по КНДР Сон Ким.
В Госдепе заявили о стремлении к возобновлению диалога с Северной Кореей
  • Reuters

«Вашингтон решительно привержен тесной работе со своими союзниками и партнёрами, особенно с Республикой Корея и Японией, чтобы достичь полной денуклеаризации и устойчивого мира на Корейском полуострове», — цитирует ТАСС Кима.

По его словам, чтобы достичь этой цели, США будут стремиться к дипломатии с КНДР.

«Это включает рассмотрение потенциального взаимодействия с КНДР, чтобы снизить напряжённость. США продолжают связываться с Пхеньяном, чтобы возобновить диалог. Наши намерения остаются теми же», — добавил спецпредставитель по КНДР.

Он подчеркнул, что США «не питают враждебных намерений по отношению к КНДР и открыты для встреч без предварительных условий».

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник сообщило, что главы разведслужб Южной Кореи, США и Японии намерены провести встречу в Сеуле для обсуждения ситуации вокруг Северной Кореи.

14 октября в Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты передали Северной Корее конкретные предложения по сотрудничеству и теперь ждут ответа от КНДР.

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