Госдеп: США сделали КНДР конкретные предложения по сотрудничеству
- Reuters
«Наша политика предполагает взвешенный подход, направленный на выстраивание серьёзного и устойчивого диалога с КНДР, чтобы обеспечить достижение нашей цели. Мы даже сделали конкретные предложения КНДР и ждём ответа», — приводит ТАСС слова Неда Прайса.
Представитель Госдепа добавил, что США готовы встретиться с КНДР без предварительных условий.
Ранее в Госдепе прокомментировали испытание КНДР новой гиперзвуковой ракеты.
4 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация приветствует восстановление линий связи между КНДР и Южной Кореей.