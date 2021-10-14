Госдеп: США сделали КНДР конкретные предложения по сотрудничеству

Соединённые Штаты передали Северной Корее конкретные предложения по сотрудничеству и теперь ждут ответа от КНДР. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Наша политика предполагает взвешенный подход, направленный на выстраивание серьёзного и устойчивого диалога с КНДР, чтобы обеспечить достижение нашей цели. Мы даже сделали конкретные предложения КНДР и ждём ответа», — приводит ТАСС слова Неда Прайса.

Представитель Госдепа добавил, что США готовы встретиться с КНДР без предварительных условий.

Ранее в Госдепе прокомментировали испытание КНДР новой гиперзвуковой ракеты.

4 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация приветствует восстановление линий связи между КНДР и Южной Кореей.