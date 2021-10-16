«Рёнхап»: главы разведслужб США, Южной Кореи и Японии проведут встречу в Сеуле
- AP
Как уточняется, на встрече должны будут присутствовать директор Национального агентства разведки Южной Кореи Пак Чжи Вон, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс и отвечающий за вопросы разведки при правительстве Японии Хироаки Такидзава.
По данным агентства, встреча состоится на следующей неделе и пройдёт за закрытыми дверями.
14 октября в Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты передали Северной Корее конкретные предложения по сотрудничеству и теперь ждут ответа от КНДР.