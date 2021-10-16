«Рёнхап»: главы разведслужб США, Южной Кореи и Японии проведут встречу в Сеуле

Главы разведслужб Южной Кореи, США и Японии намерены провести встречу в Сеуле для обсуждения ситуации вокруг Северной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник.

Как уточняется, на встрече должны будут присутствовать директор Национального агентства разведки Южной Кореи Пак Чжи Вон, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс и отвечающий за вопросы разведки при правительстве Японии Хироаки Такидзава.

По данным агентства, встреча состоится на следующей неделе и пройдёт за закрытыми дверями.

14 октября в Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты передали Северной Корее конкретные предложения по сотрудничеству и теперь ждут ответа от КНДР.