США выразили готовность к дипломатическим контактам с КНДР
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«США по-прежнему готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР в целях достижения нашей цели — полной денуклеаризации Корейского полуострова», — сказал он на заседании Первого комитета ГА ООН.
По словам дипломата, предложение США находится «на столе по-прежнему без предусловий».
При этом обязательства США по защите Японии и Южной Кореи остаются нерушимыми, приводит его слова РИА Новости.
Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник сообщило, что главы разведслужб Южной Кореи, США и Японии намерены провести встречу в Сеуле для обсуждения ситуации вокруг Северной Кореи.
14 октября в Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты передали Северной Корее конкретные предложения по сотрудничеству и теперь ждут ответа от КНДР.