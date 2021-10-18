США выразили готовность к дипломатическим контактам с КНДР

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Соединённые Штаты готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР ради достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил спецпредставитель американского президента по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.
США выразили готовность к дипломатическим контактам с КНДР
  • Reuters
  • © KCNA

«США по-прежнему готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР в целях достижения нашей цели — полной денуклеаризации Корейского полуострова», — сказал он на заседании Первого комитета ГА ООН.

По словам дипломата, предложение США находится «на столе по-прежнему без предусловий».

При этом обязательства США по защите Японии и Южной Кореи остаются нерушимыми, приводит его слова РИА Новости.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник сообщило, что главы разведслужб Южной Кореи, США и Японии намерены провести встречу в Сеуле для обсуждения ситуации вокруг Северной Кореи.

14 октября в Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты передали Северной Корее конкретные предложения по сотрудничеству и теперь ждут ответа от КНДР.

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