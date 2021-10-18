Байден приказал приспустить флаги в США после смерти Колина Пауэлла
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«В знак уважения к генералу Пауэллу и его жизни в служении нашему народу я приказываю властью, данной мне как президенту США, наполовину приспустить флаги США в Белом доме и на всех правительственных зданиях и военных постах», — говорится в приказе Байдена.
Ранее американский президент назвал Колина Пауэлла одним из величайших американцев.
18 октября экс-госсекретарь Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных COVID-19.