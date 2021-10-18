Байден приказал приспустить флаги в США после смерти Колина Пауэлла

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Президент США Джо Байден отдал распоряжение до вечера 22 октября приспустить флаги у правительственных зданий США в связи со смертью бывшего госсекретаря Колина Пауэлла.
Байден приказал приспустить флаги в США после смерти Колина Пауэлла
  • © AP Photo/Manuel Balce Ceneta

«В знак уважения к генералу Пауэллу и его жизни в служении нашему народу я приказываю властью, данной мне как президенту США, наполовину приспустить флаги США в Белом доме и на всех правительственных зданиях и военных постах», — говорится в приказе Байдена.

Ранее американский президент назвал Колина Пауэлла одним из величайших американцев.

18 октября экс-госсекретарь Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных COVID-19.

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