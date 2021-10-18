Байден назвал Пауэлла одним из величайших американцев

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден назвал экс-госсекретаря Колина Пауэлла одним из величайших американцев.
Байден назвал Пауэлла одним из величайших американцев
  • © Joshua Roberts
  • Reuters

«Мы с Джилл глубоко опечалены кончиной нашего дорогого друга, патриота непревзойдённой чести и достоинства — генерала Колина Пауэлла», — говорится в заявлении.

Байден также выразил соболезнования родным Пауэлла.

«Колин Пауэлл был хорошим человеком. Его будут помнить как одного из величайших американцев», — заявил президент США.

Ранее экс-начальник Генштаба ВС СССР генерал армии Михаил Моисеев поделился в беседе с телеканалом «Звезда» воспоминаниями о бывшем госсекретаре США Колине Пауэлле. По его словам, это был адекватный человек, с которым было интересно вести переговоры.

Экс-госсекретарь Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить