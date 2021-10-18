Байден назвал Пауэлла одним из величайших американцев

Президент США Джо Байден назвал экс-госсекретаря Колина Пауэлла одним из величайших американцев.

«Мы с Джилл глубоко опечалены кончиной нашего дорогого друга, патриота непревзойдённой чести и достоинства — генерала Колина Пауэлла», — говорится в заявлении.

Байден также выразил соболезнования родным Пауэлла.

«Колин Пауэлл был хорошим человеком. Его будут помнить как одного из величайших американцев», — заявил президент США.

Ранее экс-начальник Генштаба ВС СССР генерал армии Михаил Моисеев поделился в беседе с телеканалом «Звезда» воспоминаниями о бывшем госсекретаре США Колине Пауэлле. По его словам, это был адекватный человек, с которым было интересно вести переговоры.

Экс-госсекретарь Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных COVID-19.