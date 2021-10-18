ADN: в Албании возбудили дело об убийстве после гибели четырёх российских туристов
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Как уточняется, зарегистрировали уголовное дело «об убийстве», при этом следователи ещё не пришли к определённому заключению в расследовании.
По информации албанских СМИ, тела четверых россиян нашли в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая. Предположительно, они умерли от удушья.
В посольстве России факт подтвердили, выразив надежду на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян.
Портал Albanian Daily News сообщал, что среди прочих версий рассматривается отравление туристов хлором.