ADN: в Албании возбудили дело об убийстве после гибели четырёх российских туристов

Полиция Албании возбудила уголовное дело по факту гибели четырёх туристов из России в сауне отеля, сообщает портал Albanian Daily News.

Как уточняется, зарегистрировали уголовное дело «об убийстве», при этом следователи ещё не пришли к определённому заключению в расследовании.

По информации албанских СМИ, тела четверых россиян нашли в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая. Предположительно, они умерли от удушья.

В посольстве России факт подтвердили, выразив надежду на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян.

Портал Albanian Daily News сообщал, что среди прочих версий рассматривается отравление туристов хлором.