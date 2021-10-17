ADN: высокая концентрация хлора могла стать причиной гибели россиян в албанском отеле

Высокая концентрация хлора могла стать причиной гибели четырёх российских туристов в отеле в Албании, пишет Albanian Daily News.

«Российские туристы попросили воспользоваться бассейном в гостинице, который был закрыт... В пятницу я чистил его с хлором, чтобы они могли им воспользоваться», — цитирует портал слова одного из сотрудников отеля.

Как уточняется, полиция заподозрила, что слишком большое количество хлора могло привести к отравлению.

Официальные данные издание не приводит.

По информации албанских СМИ, тела четверых россиян нашли в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая. Предположительно, они умерли от удушья.

В посольстве России подтвердили инцидент. Там выразили надежду на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян.