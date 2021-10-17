В посольстве России подтвердили гибель четырёх россиян в Албании

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Посольство России в Албании подтвердило гибель четырёх россиян. Об этом сообщили в российском МИД.
В посольстве России подтвердили гибель четырёх россиян в Албании
  • Reuters

«Посольство России в Албании подтверждает факт гибели четырёх российских граждан (Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов) в отеле в районе г. Кавая», — говорится в сообщении в Telegram.

Как отмечается, консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего.

«Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян», — добавили в посольстве.

В диппредставительстве уточнили, что родственники погибших извещены, в настоящее время предстоит репатриация тел на родину.

По информации албанских СМИ, тела четверых россиян нашли в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая.

Предположительно, они умерли от удушья.

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