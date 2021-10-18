В ФРГ рассказали о подготовке «чувствительных» санкций против Минска

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В Евросоюзе продолжится обсуждение темы миграционного кризиса на границе с Белоруссией, готовы предложения о введении «весьма чувствительных» санкций, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
В ФРГ рассказали о подготовке «чувствительных» санкций против Минска
  • РИА Новости

«Мы очень интенсивно обсуждали тему Белоруссии, тот факт, что Лукашенко использует мигрантов и беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на Европейский союз», — цитирует Мааса РИА Новости.

Он заверил, что в последующие недели страны — члены ЕС продолжат обсуждение этой темы.

«На столе лежат предложения ввести новые санкции против Белоруссии, и весьма чувствительные», — добавил глава МИД ФРГ.

По его словам, Евросоюз продолжит оказывать давление на авиакомпании, которые занимаются доставкой мигрантов и беженцев в Минск.

На прошлой неделе Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую страны ЕС усилить экономические санкции в отношении физических и юридических лиц Белоруссии.

Президент республики Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии «гуманитарной катастрофой».

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