В ФРГ рассказали о подготовке «чувствительных» санкций против Минска
- РИА Новости
«Мы очень интенсивно обсуждали тему Белоруссии, тот факт, что Лукашенко использует мигрантов и беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на Европейский союз», — цитирует Мааса РИА Новости.
Он заверил, что в последующие недели страны — члены ЕС продолжат обсуждение этой темы.
«На столе лежат предложения ввести новые санкции против Белоруссии, и весьма чувствительные», — добавил глава МИД ФРГ.
По его словам, Евросоюз продолжит оказывать давление на авиакомпании, которые занимаются доставкой мигрантов и беженцев в Минск.
На прошлой неделе Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую страны ЕС усилить экономические санкции в отношении физических и юридических лиц Белоруссии.
Президент республики Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии «гуманитарной катастрофой».