МИД России прокомментировал ситуацию с приостановкой работы информбюро НАТО в Москве

Один из послов стран НАТО в России может по усмотрению альянса осуществлять функции экстренной связи с Москвой.

В МИД России отметили, что для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой НАТО будет уполномочен чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии.

«На усмотрение альянса один из послов стран — членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции», — говорится в заявлении ведомства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается.

Также Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.