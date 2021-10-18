МИД России прокомментировал ситуацию с приостановкой работы информбюро НАТО в Москве
- Reuters
В МИД России отметили, что для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой НАТО будет уполномочен чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии.
«На усмотрение альянса один из послов стран — членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции», — говорится в заявлении ведомства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается.
Также Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.