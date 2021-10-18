Посол Франции в Белоруссии объяснил причину своего отъезда из Минска
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«К сожалению, мы с женой вынуждены покинуть Белоруссию. Как вы знаете, Франция не признала результаты выборов 9 августа 2020 года, и я не представил свои верительные грамоты», — говорится в заявлении де Лакоста, опубликованном на официальном сайте дипмиссии.
Верительные грамоты не были вручены в связи с тем, что в Париже не признали итоги выборов главы государства в Белоруссии.
По словам французского посла, в республике у него было много интересных встреч с «мужественными и сильными духом людьми».
«Знайте, что мы поддержим вас. Мы призываем вас никогда не терять надежду на лучшие дни», — отметил он.
Ранее посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска.
Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз сообщил, что посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск на консультации.