Посол Франции в Белоруссии объяснил причину своего отъезда из Минска

В обращении к жителям Белоруссии посол Франции в республике Николя де Лакост назвал причину своего отъезда с семьёй из Минска.

«К сожалению, мы с женой вынуждены покинуть Белоруссию. Как вы знаете, Франция не признала результаты выборов 9 августа 2020 года, и я не представил свои верительные грамоты», — говорится в заявлении де Лакоста, опубликованном на официальном сайте дипмиссии.

Верительные грамоты не были вручены в связи с тем, что в Париже не признали итоги выборов главы государства в Белоруссии.

По словам французского посла, в республике у него было много интересных встреч с «мужественными и сильными духом людьми».

«Знайте, что мы поддержим вас. Мы призываем вас никогда не терять надежду на лучшие дни», — отметил он.

Ранее посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска.

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз сообщил, что посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск на консультации.