Посол Франции в Белоруссии объяснил причину своего отъезда из Минска

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В обращении к жителям Белоруссии посол Франции в республике Николя де Лакост назвал причину своего отъезда с семьёй из Минска.
Посол Франции в Белоруссии объяснил причину своего отъезда из Минска
  • © пресс-служба посольства Франции в Минске

«К сожалению, мы с женой вынуждены покинуть Белоруссию. Как вы знаете, Франция не признала результаты выборов 9 августа 2020 года, и я не представил свои верительные грамоты», — говорится в заявлении де Лакоста, опубликованном на официальном сайте дипмиссии.

Верительные грамоты не были вручены в связи с тем, что в Париже не признали итоги выборов главы государства в Белоруссии. 

По словам французского посла, в республике у него было много интересных встреч с «мужественными и сильными духом людьми».

«Знайте, что мы поддержим вас. Мы призываем вас никогда не терять надежду на лучшие дни», — отметил он.

Ранее посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска.

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз сообщил, что посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск на консультации. 

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