Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск

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Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск на консультации. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск
  • РИА Новости

«Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации», — приводятся его слова на сайте министерства.

При этом в МИД Белоруссии заявили, что Минск заинтересован в восстановлении полноценного уровня функционирования дипмиссий Белоруссии и Франции.

В свою очередь, в МИД Франции подтвердили информацию, что французский посол Николя де Лакост покинул Минск в связи с решением властей Белоруссии.

«Его отъезд произошёл после одностороннего решения белорусских властей прекратить действие выданного ему 31 августа 2020 года агремана из-за непредоставления послом верительных грамот господину Лукашенко», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. 

Ранее посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска.

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