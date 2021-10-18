Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск
- РИА Новости
«Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации», — приводятся его слова на сайте министерства.
При этом в МИД Белоруссии заявили, что Минск заинтересован в восстановлении полноценного уровня функционирования дипмиссий Белоруссии и Франции.
В свою очередь, в МИД Франции подтвердили информацию, что французский посол Николя де Лакост покинул Минск в связи с решением властей Белоруссии.
«Его отъезд произошёл после одностороннего решения белорусских властей прекратить действие выданного ему 31 августа 2020 года агремана из-за непредоставления послом верительных грамот господину Лукашенко», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска.