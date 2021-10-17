Песков напомнил о «пророческих заявлениях» Путина

Президент России Владимир Путин, высказываясь о перспективах той или иной сферы, не пытается кого-то пугать, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что иногда к российскому лидеру «не прислушиваются», однако «потом понимают, что так оно и происходит».

«Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит», — сказал представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как ранее рассказал президент России, дефицит электроэнергии стал причиной роста цен на газ в Европе, а не наоборот.

Он призвал не «перекладывать с больной головы на здоровую» в данном вопросе.

Путин также допустил, что Россия выйдет на рекордные объёмы поставок газа на глобальный рынок до конца 2021 года. Кроме того, он не исключил, что цена на нефть может достичь отметки $100 за баррель.