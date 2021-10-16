Борис Джонсон посетил место убийства британского депутата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил место убийства члена британского парламента от правящей Консервативной партии Дэвида Амесса.

Как следует из трансляции Sky News с места событий, Джонсон возложил венок у входа в методистскую церковь в графстве Эссекс, где было совершено нападение на парламентария.

Помимо британского премьера, место происшествия также посетили глава МВД Великобритании Прити Пател и лидер оппозиции Кир Стармер.

Член парламента Великобритании Дэвид Амесс получил несколько ножевых ранений во время встречи с избирателями в церкви 15 октября. Полиция оперативно задержала нападавшего.

Правоохранители назвали убийство депутата парламента терактом.

Британский парламент приспустил флаги в связи со случившимся.