СБ ООН призвали найти и наказать виновных в теракте в мечети в Кандагаре

В Совете Безопасности ООН отметили необходимость привлечь к ответственности исполнителей и организаторов теракта в мечети Биби-Фатима в афганском Кандагаре.

«Члены Совета Безопасности подчеркнули важность привлечь к ответственности виновных в теракте», — сказано в заявлении СБ ООН.

Кроме того, участники СБ ООН самым решительным образом осудили террористическое нападение на мечеть.

Они также выразили глубокое сочувствие и соболезнования семьям погибших и пожелали выздоровления пострадавшим.

8 октября в мечети Кундуза на севере Афганистана произошёл взрыв. Теракт осудили в ряде стран, а также в ООН.

В результате взрыва в мечети афганской провинции Кандагар погибли 32 человека, при этом более 70 получили ранения.