Число жертв взрыва в мечети в Кандагаре возросло до 32
- Reuters
Об этом сообщает TOLOnews.
«Местные власти Кандагара заявили, что 32 человека погибли и более 70 получили ранения в результате сегодняшних взрывов в мечети в центре провинции», — говорится в заявлении.
Kandahar local officials said that 32 people have been killed and over 70 have been injured in today’s bombings at a mosque in the provincial center.#TOLOnewspic.twitter.com/t1gU5E87EJ— TOLOnews (@TOLOnews) October 15, 2021
Ранее сообщалось о 28 погибших и 45 пострадавших в результате взрыва.
8 октября в мечети Кундуза на севере Афганистана произошёл взрыв. Теракт осудили в ряде стран, а также в ООН.