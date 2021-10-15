Число жертв взрыва в мечети в Кандагаре возросло до 32

В результате взрыва в мечети афганской провинции Кандагар погибли 32 человека, при этом более 70 получили ранения.

Об этом сообщает TOLOnews.

«Местные власти Кандагара заявили, что 32 человека погибли и более 70 получили ранения в результате сегодняшних взрывов в мечети в центре провинции», — говорится в заявлении.

Kandahar local officials said that 32 people have been killed and over 70 have been injured in today’s bombings at a mosque in the provincial center.#TOLOnewspic.twitter.com/t1gU5E87EJ — TOLOnews (@TOLOnews) October 15, 2021

Ранее сообщалось о 28 погибших и 45 пострадавших в результате взрыва.

8 октября в мечети Кундуза на севере Афганистана произошёл взрыв. Теракт осудили в ряде стран, а также в ООН.