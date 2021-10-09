В США осудили теракт в афганской мечети

В администрации США осудили теракт в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз.

«США самым решительным образом осуждают сегодняшнее нападение на верующих во время пятничной молитвы в афганском Кундузе... Афганский народ заслуживает будущего, свободного от террора», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Неда Прайса.

В Вашингтоне выразили соболезнования жертвам теракта и их семьям.

По данным агентства Aamaj news в результате взрыва в мечети Кундуза погибли порядка 100 человек. Вместе с этим очевидцы заявляли агентству РИА Новости, что видели от 30 до 60 погибших и десятки пострадавших.