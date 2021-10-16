ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем Chafee в Японском море
- AP
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«Заявление Минобороны России о взаимодействии двух наших кораблей ВМФ не соответствует действительности», — говорится в заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.
Отмечается, что все действия Chafee производились в полной легитимности с международным правом.
«Соединённые Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это разрешается международным правом», — резюмируется в тексте.
Ранее стало известно, что американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море.
Позднее в материале RT сообщалось, что корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц» пресёк попытку эсминца США нарушить российскую госграницу в Японском море.