ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем Chafee в Японском море

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Командование Тихоокеанского флота Военно-морских сил (ВМС) США назвало не соответствующим действительности заявление России о попытке нарушения государственной границы американским эсминцем Chafee.
ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем Chafee в Японском море
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

«Заявление Минобороны России о взаимодействии двух наших кораблей ВМФ не соответствует действительности», — говорится в заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.

Отмечается, что все действия Chafee производились в полной легитимности с международным правом.

«Соединённые Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это разрешается международным правом», — резюмируется в тексте.

Ранее стало известно, что американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море.

Позднее в материале RT сообщалось, что корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц» пресёк попытку эсминца США нарушить российскую госграницу в Японском море.

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