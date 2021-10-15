Минобороны вызвало военного атташе США в связи с попыткой нарушения границы России

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Министерство обороны России вызвало военного атташе США из-за инцидента с эсминцем Chafee, который попытался нарушить российскую границу в Японском море.
Минобороны вызвало военного атташе США в связи с попыткой нарушения границы России
  • Reuters

«Представителю Вооружённых сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны России. 

Отмечается, что атташе указали на непрофессиональные действия американских моряков, грубо нарушивших правила предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

Ранее сообщалось, что американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил этого.

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