Российский корабль не допустил нарушения эсминцем США госграницы в Японском море

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RT
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы России в Японском море эсминцем США. Об этом сообщили в Минобороны России.

«После полученного (от корабля «Адмирал Трибуц». — RT) предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны России.

После этого корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя из российских территориальных вод.

«Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров», — рассказали в Минобороны.

Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море, заключили в ведомстве.

Ранее корабли России и Китая на учениях в Японском море отработали борьбу с минами.

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