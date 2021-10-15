Корабли России и Китая на учениях в Японском море отработали борьбу с минами

Пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что корабли ВМФ России и ВМС Китая на учениях «Морское взаимодействие — 2021» в Японском море провели артиллерийские стрельбы по макету мины, отрабатывая борьбу с минной опасностью.

Об этом сообщает РИА Новости. «В ходе первого этапа учения базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечивали развертывание сил в акватории Японского моря… На полигоне боевой подготовки объединенным отрядом отработаны задачи по противоминной обороне кораблей. В рамках этого эпизода корабли провели артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства», — говорится в сообщении ТОФ. Учения проходят в Японском море 14–17 октября. Ранее сообщалось, что разведчики провели учения в Новосибирской области.