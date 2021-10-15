Корабли России и Китая на учениях в Японском море отработали борьбу с минами

Короткая ссылка
Пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что корабли ВМФ России и ВМС Китая на учениях «Морское взаимодействие — 2021» в Японском море провели артиллерийские стрельбы по макету мины, отрабатывая борьбу с минной опасностью.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе первого этапа учения базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечивали развертывание сил в акватории Японского моря… На полигоне боевой подготовки объединенным отрядом отработаны задачи по противоминной обороне кораблей. В рамках этого эпизода корабли провели артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства», — говорится в сообщении ТОФ.

Учения проходят в Японском море 14–17 октября.

Ранее сообщалось, что разведчики провели учения в Новосибирской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить