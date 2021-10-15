Корабли России и Китая на учениях в Японском море отработали борьбу с минами
Об этом сообщает РИА Новости.
«В ходе первого этапа учения базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечивали развертывание сил в акватории Японского моря… На полигоне боевой подготовки объединенным отрядом отработаны задачи по противоминной обороне кораблей. В рамках этого эпизода корабли провели артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства», — говорится в сообщении ТОФ.
Учения проходят в Японском море 14–17 октября.
Ранее сообщалось, что разведчики провели учения в Новосибирской области.