Разведчики провели учения в Новосибирской области

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Разведчики отвоевали захваченную условными террористами территорию на учениях в Новосибирской области.
Разведчики провели учения в Новосибирской области
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Для поиска условного противника бойцы запустили беспилотник «Тахион», а доразведку с земли провели оптическим комплексом «Ирония».

Военнослужащие нанесли удар по условному противнику. Поддержку им оказали экипажи бронеавтомобилей «Тигр»: они применялись, чтобы уничтожить легкобронированную технику условного неприятеля.

Как ранее сообщало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.

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