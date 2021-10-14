Разведчики провели учения в Новосибирской области

Разведчики отвоевали захваченную условными террористами территорию на учениях в Новосибирской области.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Для поиска условного противника бойцы запустили беспилотник «Тахион», а доразведку с земли провели оптическим комплексом «Ирония».

Военнослужащие нанесли удар по условному противнику. Поддержку им оказали экипажи бронеавтомобилей «Тигр»: они применялись, чтобы уничтожить легкобронированную технику условного неприятеля.

Как ранее сообщало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.