В США объяснили въездные требования к привитым от COVID-19 иностранцам

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В Госдепе США утвердили, что с 8 ноября 2021 года иностранным гражданам для въезда в Соединённые Штаты нужно полностью привиться от коронавируса вакцинами, одобренными властями страны или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В США объяснили въездные требования к привитым от COVID-19 иностранцам
  • AP
  • © Marta Lavandier

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

«Новая въездная политика... требует от иностранцев, приезжающих в США, продемонстрировать доказательство полной вакцинации от COVID-19», — сказал он.

Требования вступят в силу 8 ноября текущего года.

Отмечается, что российская антикоронавирусная вакцина «Спутник V» в перечень одобренных препаратов не входит.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что власти США намерены ближе к ноябрю предоставить информацию об обязательной вакцинации желающих посетить Соединённые Штаты иностранцев.

В начале октября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что Россия и США обсуждали вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.

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