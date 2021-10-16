В США объяснили въездные требования к привитым от COVID-19 иностранцам
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
«Новая въездная политика... требует от иностранцев, приезжающих в США, продемонстрировать доказательство полной вакцинации от COVID-19», — сказал он.
Требования вступят в силу 8 ноября текущего года.
Отмечается, что российская антикоронавирусная вакцина «Спутник V» в перечень одобренных препаратов не входит.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что власти США намерены ближе к ноябрю предоставить информацию об обязательной вакцинации желающих посетить Соединённые Штаты иностранцев.
В начале октября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что Россия и США обсуждали вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.