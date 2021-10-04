Псаки: США к ноябрю обновят правила по въезду иностранцев

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США намерены ближе к ноябрю предоставить информацию об обязательной вакцинации желающих посетить Соединённые Штаты иностранцев.

«Ближе к ноябрю у нас будет обновлённая информация по нашим нормам для международных поездок. Начало ноября — это по-прежнему те временные рамки, на которых мы сосредоточены», — заявила она.

Ранее американские СМИ сообщали, что новые правила въезда в США, которые начнут действовать с ноября, будут разрешать въезд в страну только людям, привитым препаратами, одобренными американским медрегулятором либо ВОЗ.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что Россия и США обсудили 2 октября в Женеве вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.