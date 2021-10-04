Псаки: США к ноябрю обновят правила по въезду иностранцев
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«Ближе к ноябрю у нас будет обновлённая информация по нашим нормам для международных поездок. Начало ноября — это по-прежнему те временные рамки, на которых мы сосредоточены», — заявила она.
Ранее американские СМИ сообщали, что новые правила въезда в США, которые начнут действовать с ноября, будут разрешать въезд в страну только людям, привитым препаратами, одобренными американским медрегулятором либо ВОЗ.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что Россия и США обсудили 2 октября в Женеве вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.