Оверчук заявил об интересе бизнеса России и США в расширении связей

Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что представители российского и американского бизнеса заинтересованы в расширении связей друг с другом.

«Мы... поддерживаем то, чтобы деловая среда в России была благоприятной для любого бизнеса. Мы всегда будем приветствовать, чтобы они (американцы. — RT) присутствовали на нашем рынке наравне со всеми другими», — цитирует РИА Новости заявление Оверчука, сделанное по результатам переговоров с представителями бизнеса и властей США.

По его словам, Россия не дискриминирует компании какой-либо из стран на своём рынке.

«Американский бизнес очень здраво и позитивно смотрит на возможности работы в России», — заключил вице-премьер.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон наладили диалог по ряду глобальных проблем.