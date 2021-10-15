В Пентагоне отреагировали на инцидент с попыткой эсминца США нарушить российскую границу

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В Пентагоне ответили на вопрос журналистов об инциденте с американским эсминцем Chafee, который попытался нарушить границу России в Японском море.
В Пентагоне отреагировали на инцидент с попыткой эсминца США нарушить российскую границу
  • Reuters

«С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США», — заявили РИА Новости в Минобороны США на просьбу прокомментировать ситуацию.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы государства в Японском море эсминцем США.

В ведомстве назвали действия экипажа Chafee грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море.

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