В Пентагоне отреагировали на инцидент с попыткой эсминца США нарушить российскую границу

В Пентагоне ответили на вопрос журналистов об инциденте с американским эсминцем Chafee, который попытался нарушить границу России в Японском море.

Reuters

«С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США», — заявили РИА Новости в Минобороны США на просьбу прокомментировать ситуацию. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы государства в Японском море эсминцем США. В ведомстве назвали действия экипажа Chafee грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море.