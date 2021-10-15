Эрдоган прокомментировал газовые соглашения Турции с Россией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не имеет проблем с обеспечением газом, в том числе благодаря соглашениям с Россией.
Эрдоган прокомментировал газовые соглашения Турции с Россией
  • AP

«Турция относится с большой чувствительностью к газовым соглашениям с Россией. Соглашения с Россией, Ираном и Азербайджаном — это знак того, что мы подобные кризисы переживать не будем», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Президент Турции отметил, что, в отличие от европейских стран, в Турции нет проблем с газоснабжением.

«Мы приняли и будем принимать все необходимые меры для этого», — заключил турецкий лидер.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за его позицию по строительству «Турецкого потока».

В начале года «Газпром» поставил в Турцию 96 млн кубометров газа, что, как отметили в компании, существенно выше суточных контрактных количеств.

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