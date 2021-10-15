Эрдоган прокомментировал газовые соглашения Турции с Россией
- AP
«Турция относится с большой чувствительностью к газовым соглашениям с Россией. Соглашения с Россией, Ираном и Азербайджаном — это знак того, что мы подобные кризисы переживать не будем», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
Президент Турции отметил, что, в отличие от европейских стран, в Турции нет проблем с газоснабжением.
«Мы приняли и будем принимать все необходимые меры для этого», — заключил турецкий лидер.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за его позицию по строительству «Турецкого потока».
В начале года «Газпром» поставил в Турцию 96 млн кубометров газа, что, как отметили в компании, существенно выше суточных контрактных количеств.