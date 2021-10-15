Япония заявила протест России из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Итуруп

Власти Японии выразили протест России в связи с поездкой заместителей председателя правительства России Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп Курильской гряды.

Об этом сообщил министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

«Был заявлен протест. Это не совпадает с неизменной позицией Японии в отношении северных территорий и не может быть принято. В такой форме был заявлен протест», — приводит РИА Новости слова министра.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера Фумио Кисиды о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.