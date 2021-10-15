Virgin Galactic отложила запуск коммерческих космических полётов
Это следует из заявления на сайте компании.
«Период усовершенствования (оборудования) начинается на месяц позже, чем ожидалось, и теперь мы ожидаем начала коммерческих полетов в четвертом квартале 2022 года», — говорится в заявлении.
В июле 2020 года корабль VSS Unity компании Virgin Galactic с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы космоса и благополучно приземлился на Землю.
В августе Virgin Galactic заявила о продаже билетов на космические рейсы.