Virgin Galactic отложила запуск коммерческих космических полётов

Компания Virgin Galactic сообщила о решении перенести на конец 2022 года запуск коммерческих полётов в космос.

Это следует из заявления на сайте компании.

«Период усовершенствования (оборудования) начинается на месяц позже, чем ожидалось, и теперь мы ожидаем начала коммерческих полетов в четвертом квартале 2022 года», — говорится в заявлении.

В июле 2020 года корабль VSS Unity компании Virgin Galactic с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы космоса и благополучно приземлился на Землю.

В августе Virgin Galactic заявила о продаже билетов на космические рейсы.