Virgin Galactic заявила о продаже билетов на космические рейсы

Короткая ссылка
Американская компания Virgin Galactic возобновляет продажу билетов на путешествия в суборбитальное пространство.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Отмечается, что стартовая цена составит $450 тыс.

Первый суборбитальный полёт на корабле Unity 23 намечен на конец сентября. На данный момент около 600 человек подтвердили свою готовность совершить путешествие в космос.

Ранее сообщалось, что суборбитальный корабль с основателем компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы космоса и благополучно приземлился на Землю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить