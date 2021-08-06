Virgin Galactic заявила о продаже билетов на космические рейсы

Американская компания Virgin Galactic возобновляет продажу билетов на путешествия в суборбитальное пространство.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Отмечается, что стартовая цена составит $450 тыс.

Первый суборбитальный полёт на корабле Unity 23 намечен на конец сентября. На данный момент около 600 человек подтвердили свою готовность совершить путешествие в космос.

Ранее сообщалось, что суборбитальный корабль с основателем компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы космоса и благополучно приземлился на Землю.