Virgin Galactic заявила о продаже билетов на космические рейсы
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании.
Отмечается, что стартовая цена составит $450 тыс.
Первый суборбитальный полёт на корабле Unity 23 намечен на конец сентября. На данный момент около 600 человек подтвердили свою готовность совершить путешествие в космос.
Ранее сообщалось, что суборбитальный корабль с основателем компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы космоса и благополучно приземлился на Землю.