Талибы запретили вырубку леса в Афганистане и контрабанду древесины

Временное правительство Афганистана, сформированное «Талибаном»*, издало указ о запрете на вырубку леса и контрабанду древесины в стране.

Заявление об этом опубликовал представитель движения — замминистра информации и культуры Забихулла Муджахид.

«Постановлением правительства сегодня принято решение о строжайшем запрете на вырубку леса, а также на незаконную продажу и контрабанду древесины. Службы безопасности и власти в провинциях должны внимательно за этим следить и пресекать подобные действия», — цитирует заявление ТАСС.

Как ранее заявили в Белом доме, правительство США пока не планирует размораживать активы Центрального банка Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.