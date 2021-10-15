Талибы запретили вырубку леса в Афганистане и контрабанду древесины

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Временное правительство Афганистана, сформированное «Талибаном»*, издало указ о запрете на вырубку леса и контрабанду древесины в стране.
Талибы запретили вырубку леса в Афганистане и контрабанду древесины
  • AP
  • © Ahmad Halabisaz

Заявление об этом опубликовал представитель движения — замминистра информации и культуры Забихулла Муджахид.

«Постановлением правительства сегодня принято решение о строжайшем запрете на вырубку леса, а также на незаконную продажу и контрабанду древесины. Службы безопасности и власти в провинциях должны внимательно за этим следить и пресекать подобные действия», — цитирует заявление ТАСС.

Как ранее заявили в Белом доме, правительство США пока не планирует размораживать активы Центрального банка Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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