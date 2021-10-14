В ЦПВС рассказали об авиаударах Израиля по Сирии
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«13 октября... четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры. Также была уничтожена вышка связи», — отмечается в сообщении.
В результате атаки погиб один сирийский военнослужащий, ещё трое получили ранения, а заводу был нанесён материальный ущерб.
«Сирийским военным руководством было принято решение не применять средства ПВО, поскольку в момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай — Бейрут и Багдад — Дамаск», — добавил представитель ЦПВС.
Ранее Кулить заявлял, что сирийская ПВО с помощью комплексов «Панцирь» уничтожила восемь из 12 ракет, выпущенных израильскими F-16 по Сирии.