ПВО Сирии отразила ракетную атаку в небе над Хомсом
- Reuters
«8 октября в 21:33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы САР в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому Т-4 (Тифор) в провинции Хомс» — цитирует РИА Новости контр-адмирала.
Он уточнил, что дежурными силами сирийских ПВО с помощью зенитно-ракетного пушечного комплекса российского производства «Панцирь» уничтожено восемь ракет.
В результате израильского удара шесть сирийских военнослужащих получили ранения.
Ранее также сообщалось, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку над городом Хомс.