ПВО Сирии отразила ракетную атаку в небе над Хомсом

Короткая ссылка
Сирийская ПВО с помощью комплексов «Панцирь» уничтожила восемь из 12 ракет, выпущенных израильскими F-16 по Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
ПВО Сирии отразила ракетную атаку в небе над Хомсом
  • Reuters

«8 октября в 21:33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы САР в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому Т-4 (Тифор) в провинции Хомс» — цитирует РИА Новости контр-адмирала. 

Он уточнил, что дежурными силами сирийских ПВО с помощью зенитно-ракетного пушечного комплекса российского производства «Панцирь» уничтожено восемь ракет.

В результате израильского удара шесть сирийских военнослужащих получили ранения. 

Ранее также сообщалось, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку над городом Хомс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить