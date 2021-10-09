ПВО Сирии отразила ракетную атаку в небе над Хомсом

Сирийская ПВО с помощью комплексов «Панцирь» уничтожила восемь из 12 ракет, выпущенных израильскими F-16 по Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«8 октября в 21:33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы САР в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому Т-4 (Тифор) в провинции Хомс» — цитирует РИА Новости контр-адмирала.

Он уточнил, что дежурными силами сирийских ПВО с помощью зенитно-ракетного пушечного комплекса российского производства «Панцирь» уничтожено восемь ракет.

В результате израильского удара шесть сирийских военнослужащих получили ранения.

Ранее также сообщалось, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку над городом Хомс.